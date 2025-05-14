فوز بلدية دير قانون راس العين بالتزكية

تم الإعلان منذ قليل فوز بلدية دير قانون رأس العين بالتزكية، وذلك مع اقفال صناديق الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية وإعلان فوز بلدات عدة بالتزكية في الانتخابات البلدية.

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