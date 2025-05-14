افادت قناة "OTV" بان مجلس الوزراء عين محمد قباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار، وتم وضع محافظ الشمال رمزي نهرا بتصرف وزير الداخلية احمد الحجار.

كانت هذه تفاصيل خبر OTV: تعيين محمد قباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار ووضع محافظ الشمال رمزي نهرا بتصرف وزير الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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