بساط إستقبل الموفد الفرنسي وبحثا في البرنامج الاصلاحي للحكومة

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان جاك دو لاجوجي. وتناول اللقاء التطورات في البرنامج الإصلاحي للحكومة اللبنانية مع التركيز على النقاشات القائمة مع صندوق النقد الدولي.

كما تم البحث في تفاصيل وتوقيت تنظيم مؤتمر الدول المانحة في الخريف المقبل.