الداخلية نشرت استمارة المشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية كرؤساء أقلام وكَتَبة

نشرت وزارة الداخلية والبلديات، استمارة المشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية وتطلب من موظفي الدولة، تعبئة الاستمارة علىالرابطالمرفق، للوقوف على مدى رغبتهم في المشاركة كرؤساء أقلام وكتبة في محافظات بيروت، البقاع، بعلبك- الهرمل، الجنوب والنبطية.

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