البستاني: تقدّمت بإخبار بحق أصحاب المولدات الكهربائية المخالفين

أشار النائب فريد البستاتي، الى أننب "تقدّمت ‏اليوم بصفتي الشخصية وكرئيس للجنة الاقتصاد النيابية بإخبار الى النيابة العامة التمييزية بحق أصحاب المولدات الكهربائية المخالفين لجداول التسعير الرسمية وعدم إبراز فواتير وعدم تركيب عدادات وتسليم إيصالات ولعدم تطبيقهم المعايير والارشادات للمحافظة على البيئة وبحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاُ او متدخلاً او محرّضاً".

وأكد البستاني، أن "حماية مصالح المواطنين من استغلال الجشعين والمخالفين واجب علينا".

هذا وعقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط اليوم اجتماعها الدوري برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة والأعضاء النواب، لمناقشة تحديات التطور التقني العالمي والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما على الاقتصاد اللبناني.

والبستاني بجهود شحادة في تعزيز فرص عمل الشباب اللبناني، وشدد على "أهمية تفعيل آلية التواصل البيني بين الوزارات وطلب البستاتي ان تكون لوزير التكنولوجيا الكلمة الفصل في جميع المشاريع المتعلقة بالمكننة والذكاء الاصطناعي".

وتمنى البستاني على "الوزير شحادة على أن يشارك بوضع موازنة العام 2026، من أجل أن تضم الامور المتعلقة بالتكنولوجيا".

من جهة اخرى أشار البستاني إلى "الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي إلى النافعة مع وفد نيابي للاطلاع على تقدم العمل في هذا المرفق، معبّراً عن تقديره للدور الذي يقوم به الوزير حجار في هذا الموضوع".

كما كشف أنه "سيتقدم بسؤال إلى حاكم مصرف لبنان عبر رئيس مجلس النواب حول هيكلة المصارف ورؤية الحاكم الجديد لبعض الملفات المالية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد".