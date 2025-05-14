وزير الصناعة في افتتاح "PowerX 2025": لبنان ما زال مختبرًا للإبداع

شارك وزير الصناعة جو عيسى الخوري في افتتاح "PowerX 2025" وهي أول قمة وطنية في لبنان مخصصة لريادة الأعمال والابتكار، في حضور عدد من النواب والسفراء والشركاء الدوليين والشخصيات الرائدة في هذا المجال.

ولفت الخوري، الى أنني "أؤمن أن الابتكار ليس ترفًاً، بل ضرورة. وإذا أردنا للبنان أن يتجاوز تحدّياته الاقتصادية ويعيد تموضعه الاقليمي والدولي، علينا أن نتبنّى نموذجًا جديدًا للنمو الصناعي قائماً على المعرفة، موجّهاً نحو التصدير، صديقاً للبيئة، ومندمجاً رقميًا. الثورة الصناعية الرابعة ليست مفهومًا مستقبليًا بعيدًا – إنها هنا، ويجب على لبنان ألا يتأخّر عنها".

وذكر أنه "من خلال الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتصنيع الذكي، وسلاسل الإمداد الرقمية، يمكننا إعادة تشكيل قطاع صناعي موجّه نحو التصدير، تنافسي، ومستدام. PowerX هي المنصّة الحاضنة لهذا التحوّل، والتي تعزّز الحوار بين روّاد الأعمال والصناعيّين، وبين لبنان والعالم".

ودعا الصناعيين إلى "مكننة خطوط إنتاجهم وخدماتهم اللوجستية، واعتماد أدوات ذكيّة وأتمتة العمليات لزيادة الإنتاجية"، مذكّرا بانه "أطلق الاسبوع الماضي مناقصة لمكننة الوزارة بالكامل، بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يساهم في زيادة كفاءة الموظّفين".

وشدّد على أن "الابتكار لا ينمو في عزلة"، معلناً إطلاق مبادرات لربط البحث العلمي بالإنتاج الصناعي، من خلال تعاون الجامعات مع المصانع، وتشجيع الطلاب والشركات الناشئة على ابتكار حلول يحتاجها السوق.

ورأى أن "لبنان، رغم الصعوبات، ما زال مختبرًا للإبداع ومنصّة لإطلاق حلول قابلة للتطبيق عالميًا، لكن الحكومة وحدها لا يجب ولا تستطيع تحقيق التغيير، ولا يمكن لروّاد الأعمال أن ينجحوا بمعزل عن الآخرين، لذا نحن بحاجة إلى شراكات – بين القطاعين العام والخاص، بين المؤسسات المحلية والدولية، بين المستثمرين والمبتكرين".