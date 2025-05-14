"اليونيفيل": قلقون إزاء الموقف العدائي الأخير للجيش الإسرائيلي المتعلق بأفرادنا وممتلكاتنا بالقرب من الخط الأزرق

أعرب "اليونيفيل" عن "قلقها إزاء الموقف العدائي الأخير الذي اتخذته قوات جيش الدفاع الإسرائيلية والمتعلق بأفراد اليونيفيل وممتلكاتها بالقرب من الخط الأزرق، بما في ذلك الحادث الذي وقع أمس حيث أصابت نيران مباشرة محيط موقع لليونيفيل جنوب قرية كفر شوبا".

ولفتت اليونيفيل، الى أنه "في حادثة الأمس التي وقعت حوالي الساعة 7:20 مساءً، لاحظ جنود حفظ السلام إطلاق طلقتين ناريتين من جنوب الخط الأزرق، أصابت إحداهما قاعدة اليونيفيل".

وذكر أنه "هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها موقع لليونيفيل بشكل مباشر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني".

وقال "هذا وقد رصدت اليونيفيل ما لا يقل عن أربعة حوادث أخرى تضمنت إطلاق جيش الدفاع الإسرائيلي نيرانه بالقرب من مواقعها على طول الخط الأزرق".

ولفتت الى أننا "رصدت سلوكًا عدائياً آخر من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي تجاه جنود حفظ السلام الذين يقومون بأنشطة عملياتية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وتابع "أمس أيضًا، أفاد جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل الذين كانوا يقومون بدورية مع الجيش اللبناني بالقرب من مارون الراس بأنهم استُهدفوا بشعاع ليزر من موقع قريب لجيش الدفاع الإسرائيلي".

وأوضحت أنه "في حادثة أخرى جنوب علما الشعب في 7 أيار، وُجّهت أشعة ليزر نحو دورية تابعة لليونيفيل من دبابتين من طراز ميركافا تابعتين لجيش الدفاع الإسرائيلي. وبينما بدأت الدورية بالتحرك، حلّقت طائرة مسيرة فوقها على ارتفاع خمسة أمتار تقريبًا، وتبعتها لمسافة كيلومتر تقريبًا. وفي حادثة منفصلة، في اليوم نفسه، حلّقت طائرة استطلاع مرارًا وتكرارًا فوق موقع لليونيفيل شرق حولا".

وقالت "تحتج على جميع هذه الأعمال، وتواصل تذكير جميع الجهات الفاعلة بمسؤوليتها في ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، واحترام حرمة أصولها ومبانيها في جميع الأوقات".