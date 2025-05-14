طرابلسي دعا لايجاد "حلّ عملي" يساعد كبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة على الاقتراع في بيروت

أشار مقرر لجنة التربية النيابية النائب ادكار طرابلسي، في تصريح، إلى أنه "مرة أخرى نصل إلى الانتخابات في بيروت ولم تُعالَج مسألة مراكز الاقتراع في الطوابق العالية، حيث ليس مصعد يُساعد كبار السن واصحاب الحاجات الخاصة: المدارس في المزرعة وراس بيروت والقنطاري نموذجاً".

وسأل: "هل المقصود ان يُحجِم الناس عن الاقتراع؟ نضَع الامر بين يَدَي وزير الداخلية احمد الحجار. نرجو الاسراع في ايجاد حلّ عملي".

هذا، ومن المقرر اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت يوم الأحد المقبل.