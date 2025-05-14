بري بحث مع كريم سعيد الاوضاع والمستجدات المالية وعرض مع سفير قطر العلاقات الثنائية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر.
واستقبل بري السفير غير المقيم لدولة انتيغوا وباربودا لدى دولة الكويت اللبناني الاصل محمد الزعبي.
واستقبل بري حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وبحث معه في الاوضاع والمستجدات لا سيما المالية منها.
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