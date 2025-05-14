شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى بمراجعة احتياجات إنارة الطرق بالمحافظات وإنشاء مدرسة بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية، بدراسة ومراجعة موقف الإنارة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ومدى احتياجاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور محافظ أسوان، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جابر أبو خليل، بشأن إنارة كوبري بديل خزان أسوان الجديد - محافظة أسوان، فضلاً عن عدم وجود علامات استرشادية وخاصة من الناحية الغربية للكوبري، وبشأن إنارة طريق قرية بنبان بداية من الطريق الزراعي إلى محطة الطاقة الشمسية بالطريق الصحراوي الغربي، وذلك بسبب كثرة الحوادث.

وأكدت لجنة الإدارة المحلية على ضرورة توفير الإنارة في محافظة أسوان في جميع المناطق والطرق خاصة أنها محافظة سياحية وهناك طرق مرتبطة بمناطق سياحية ومشروعات تنموية مثل محطة الطاقة الشمسية بنبان وغيرها، والتأكيد على توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إنه يجب دراسة الموقف بالنسبة للإنارة بين وزارتي التنمية المحلية والكهرباء، وأن يكون هناك تعاون من جانب وزارة الكهرباء مع التنمية المحلية.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة من النائب جابر أبو خليل، بشأن استكمال وتوسعة طريق كوبري أسوان الملجم إلى موقف الأقاليم بأسوان حيث إن هذا الطريق يعتبر شريان رئيسى يربط مدينة أسوان بالطريق الصحراوى الغربي.

وأكد اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، أن هذا المشروع له فترة طويلة جداً، وهناك ضرورة لسرعة الانتهاء منه، خاصة لدعم موقف الأقاليم بأسوان، وتابع: احتياجاتي 80 عربية في السنة".

وأوصت لجنة الإدارة المحلية باستكمال تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق وتوسعته، وطلبت من ممثل جهاز التعمير أن يعد تقرير بما تم اتخاذه من إجراءات لحل المشكلة على أن يتم الرد على اللجنة وموافاتها بما تم اتخاذه من إجراءات.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب على البدري المحلاوي، بشأن، سرعة البدء في تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة جزيرة الفوزة الإبتدائية بقرية الرديسية بحري - بمركز إدفو – محافظة أسوان، حيث تم هدمها، ولم يتم إعادة بنائها حتى الآن.

وأوصت اللجنة هيئة الأبنية التعليمية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الموضوع وتنفيذ أعمال إنشاء المدرسة في ظل حاجة أهالي القرية لها.