شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق مجموعة من الأقمار الاصطناعية للحوسبة الفضائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين صاروخًا من طراز "لونج مارش-2 دي"، اليوم الأربعاء، حيث وضعت مجموعة من الأقمار الاصطناعية للحوسبة الفضائية في الفضاء.

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، انطلق الصاروخ في الساعة 12:12 ظهرًا (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غرب الصين.

وتعد هذه الرحلة هي المهمة رقم 576 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".