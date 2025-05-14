شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق مجموعة من الأقمار الاصطناعية للحوسبة الفضائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين صاروخًا من طراز "لونج مارش-2 دي"، اليوم الأربعاء، حيث وضعت مجموعة من الأقمار الاصطناعية للحوسبة الفضائية في الفضاء.
ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، انطلق الصاروخ في الساعة 12:12 ظهرًا (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غرب الصين.
وتعد هذه الرحلة هي المهمة رقم 576 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".
ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، انطلق الصاروخ في الساعة 12:12 ظهرًا (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غرب الصين.
وتعد هذه الرحلة هي المهمة رقم 576 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".