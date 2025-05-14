اخبار العالم

الصين تطلق مجموعة من الأقمار الاصطناعية للحوسبة الفضائية

0 نشر
واس - بكين 0 تبليغ

الصين تطلق مجموعة من الأقمار الاصطناعية للحوسبة الفضائية

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق مجموعة من الأقمار الاصطناعية للحوسبة الفضائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين صاروخًا من طراز "لونج مارش-2 دي"، اليوم الأربعاء، حيث وضعت مجموعة من الأقمار الاصطناعية للحوسبة الفضائية في الفضاء.
ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، انطلق الصاروخ في الساعة 12:12 ظهرًا (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غرب الصين.
وتعد هذه الرحلة هي المهمة رقم 576 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا