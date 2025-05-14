وفاة السيدة نهاد الشامي الشاهدة الأشهر لمعجزات القديس شربل

توفيت السيدة نهاد الشامي الشاهدة الأشهر لمعجزات القديس شربل، بعد أن بدأت قصتها في 22 كانون الثاني 1993، عندما تلقت شفاءً عجائبياً على يد القديس شربل.

وكانت الشامي قد أشارت، فيحديث خاص لـ"النشرة"، إلى أن "الصورة التي ترشح زيتاً هي علامة على الاعجوبة التي قام بها معها"، هذا ما قاله القديس شربل مباشرة بعد الاعجوبة، لافتة إلى أنها إلى أنها "في كلّ 21 من الشهر يتراءى لها مار شربل في الحلم"، وتشكر الله على هذه النعمة التي لا تزال ترافقها حتى اليوم.

كما كشفت أن "شربل قال لي سيمرّ على لبنان ظروف صعبة وأمراض وجوع، وبالصلاة والتضرّع الى الله ستزول ولبنان سيعود أفضل مما كان"، مضيفة أنه "لولا القديسين لكان وضعنا أسوأ بكثير، ولكن الله يحضن هذه البلد وهو من خلقنا وهو من سيخلصنا، فلا تخافوا فقط صلوا والاتي أفضل بكثير".

تجدر الإشارة إلى أنه مؤخراً، كُرمت الشامي بفيلم سينمائي حكى تجربتها، حمل عنوان "نهاد الشامي: للإيمان علامة"، من إخراج سمير حبشي وبطولة جوليا قصار، يورغو شلهوب، مايا يمين، إلى جانب ماليسا عزيز، تريزيا طوق، ونخبة من نجوم السينما اللبنانية.