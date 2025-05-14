ترامب لأمير قطر: أنتم تساعدوننا بإحلال السلام في مناطق عدة والعمل الذي تقوم به رائع

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بداية لقائه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، إلى "أننا أحببنا بعضنا البعض وعملنا معا على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم".

وقال "أنتم تساعدوننا بإحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا وسنرى تطورا في هذا الملف"، وقال: "أود أن أشكرك على كل شيء وعلى صداقتك وقيادتك والعمل الذي تقوم به رائع".

وفي وقت سابق، وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الديوان الأميري القطري في الدوحة، وذلك لاجراء مباحثات ثنائية مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ويأتي ذلك في إطار جولة خليجية استهلها بزيارة السعودية، حيث شارك في قمتين مع السعودية والدول الخليجية ولقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وجاءت القمة الخليجية الأميركية في الرياض غداة يوم شهد إبرام اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، إذ وقّعت الولايات المتحدة والسعودية مجموعة من الصفقات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والأسلحة والتكنولوجيا.

وأعلن البيت الأبيض أن الرياض ستشتري أسلحة بقيمة تقارب 142 مليار دولار، في ما وصفه "بأكبر صفقة أسلحة في التاريخ".

وأفادت واشنطن بأن شركة "داتا فولت" السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في مشاريع متعلقة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

كما ستستثمر شركات تقنية، منها غوغل، في كلا البلدين.