رحّب رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة، بالقرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من السعودية، بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا وشعبها، واصفًا إياه بـ"القرار المهم"، ومشيدًا باللقاء الذي جمع ترامب بالرئيس السوري الشرع برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي اعتبره "لقاءً تاريخيًا" من شأنه فتح الباب أمام بداية انفراج الأوضاع في سوريا واقتصادها والمنطقة.
واعتبر السنيورة أن لهذا القرار واللقاء تداعيات إيجابية على الاقتصاد اللبناني، بالنظر إلى الترابط بين الاقتصادين اللبناني والسوري، مؤكدًا أهمية سوريا كمنفذ بري وحيد للبنان نحو المشرق العربي وأوروبا، وممر لأنابيب النفط والغاز العربي وخطوط الكهرباء، إضافة إلى دوره في تسهيل الصادرات اللبنانية.
وأشار السنيورة إلى أن هذا التطور قد يسهم أيضًا في تعزيز الجهود الهادفة إلى تسريع عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى قراهم وبلداتهم، مختتمًا بشكر خاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لما وصفه بـ"رؤيته وأريحيته ومبادراته البناءة" التي ساهمت في تحقيق هذا الانفراج.
كانت هذه تفاصيل خبر السنيورة رحب بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا: لهذا القرار تداعيات إيجابية على الاقتصاد اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.