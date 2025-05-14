شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: تصريحات ترامب حول فلسطين تطور إيجابى فى الخطاب الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن الموقف المصري تجاه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، والتي أعرب فيها عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مستقبل أفضل، يعكس قراءة دقيقة للمشهد الإقليمي، ويمثل مؤشرا إيجابيا على وجود نوايا أمريكية للتحرك الجاد نحو معالجة جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وليس فقط الاكتفاء بالتعامل مع تداعياته.

وأكد فرحات أن الموقف المصري ثابت و راسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن مصر لطالما كانت صوتا عقلانيا ينادي بالسلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، بما يتماشى مع المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وثمن نائب رئيس حزب المؤتمر الجهود الدؤوبة التي تقودها الدولة المصرية، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين مثل قطر والإمارات والسعودية، في سبيل الوصول إلى تهدئة إنسانية متكاملة تشمل وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو إطلاق مسار سياسي جاد و مستدام يعالج جذور الصراع ويوفر بيئة آمنة للتفاوض.

وأشار فرحات إلى أن زيارة الرئيس ترامب للمنطقة تمثل فرصة مهمة لإعادة ترتيب أولويات المجتمع الدولي تجاه قضايا الشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية، داعيا الإدارة الأمريكية إلى ترجمة تصريحاتها إلى خطوات عملية ملموسة، عبر ممارسة ضغوط فعالة على الأطراف المعرقلة لجهود التهدئة، ودعم المبادرات الرامية لإعادة إعمار غزة وتحقيق الاستقرار طويل الأمد.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا من خلال التزام حقيقي من كافة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بدعم حل الدولتين واحترام قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يحيا في سلام على أرضه، وأن تحظى المنطقة بأسرها بفرصة حقيقية للتنمية والازدهار بعيدا عن العنف والصراعات المستمرة.