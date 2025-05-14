شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى مشيداً ببيان الخارجية تحركات القاهرة تعبر عن ضمير الأمة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن توقيت هذا البيان محوري في دعم القضية الفلسطينية في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.

وقال زكريا، في بيان له، أن ترحيب القاهرة بتصريحات ترامب، رغم ما تحمله من إشكاليات في الذاكرة السياسية، هو قراءة ناضجة لفرص التحوّل في الموقف الأمريكي، ومحاولة لالتقاط اللحظة واستثمارها لصالح حل دائم لا يرتكز فقط إلى وقف إطلاق نار، بل إلى تغيير قواعد اللعبة.

وتابع إن الموقف المصري، كما عبّر عنه البيان، لا يكتفي بالدعم السياسي والمعنوي، بل يتضمن دعوة واضحة وعملية لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، وهي عناصر أساسية تمهد الطريق لتنفيذ الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تثبت يومًا بعد يوم أنها الضامن الحقيقي للاستقرار الإقليمي، والوسيط النزيه الذي يحظى بثقة الأطراف كافة، مشددًا على أن ما تضمنه البيان من تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو تأكيد على الثوابت المصرية التي لم ولن تتغير.

وأكد مصر ستظل في مقدمة الصفوف الداعمة للسلام العادل والشامل، وأن تحركاتها الدبلوماسية والإنسانية والسياسية تعبّر عن ضمير الأمة العربية بأكملها، وتُشكّل صمام أمان في مرحلة من أخطر مراحل النزاع في المنطقة.