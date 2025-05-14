شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف احتواء التضخم لينخفض إلى 13% العام المالى الجديد 2025/26 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خفض مُعدل التضخم إلي 13% خلال العام المالي الجديد 2025/2026، حسبما وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026 التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى البرلمان بغرفتيه ( النواب والشيوخ).

ووفقا لوثيقه التنمية، التي حصلت ”الخليج 365” علي نسخه منها، فأنه من المستهدف احتواء مُعدل التضخم، بحيث يتراجع من نحو 33.4 في عام 2023/24 إلى 13% في عام 2025/2026 ثم إلى 10% بنهاية الخطة عام 2028/29.

وتشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلي استهداف الدولة تحوّل هيكلي في بنية الاقتصاد الوطني، قائم على تعزيز الاقتصاد المعرفي، وتوسيع قاعدة النمو الاحتوائي، وتمكين الفئات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وتسعي الحكومة إلي مواءمة السياسات الهادفة لزيادة معدلات النمو مع خطط رفع كفاءة سوق العمل، لاسيما في القطاعات كثيفة العمالة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.