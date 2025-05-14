شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: سيطرنا على فوضى الإعلام ونطوّر الرسالة ونرفع كفاءة الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العلمي الثامن للمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق إن الدولة المصرية من خلال مؤسساتها الإعلامية وتحديدًا نقابة الإعلاميين سيطرت سيطرة تامة على فوضى الإعلام من خلال خمسة محاور رئيسة، وهي:

١- تقنين أوضاع العاملين في جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة.

٢- عمل ميثاق شرف إعلامي ومدونة السلوك المهني ونشره في الجريدة الرسمية ليكون معمولًا به ومرشدًا لعمل جميع الإعلاميين.

٣- محاربة منتحلي صفة إعلامي وغلق الكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.

٤- عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة وتطوير أداء الإعلاميين، وكان آخرها البرنامج التدريبي المشترك مع إدارة الشؤون المعنوية والذي عُقد أواخر أبريل الماضي.

٥- إنشاء كيانات إعلامية تابعة للنقابة تساعد في ضبط المشهد الإعلامي مثل المرصد الإعلامي التابع للنقابة الذي يتابع أداء جميع الإعلاميين في الوسائل الإعلامية من الناحية المهنية،

بالإضافة إلى إنشاء مركز مكافحة الشائعات التابع للنقابة لضمان جودة وصدق الرسالة الإعلامية الموجهة للمجتمع لتكوين رأي عام حقيقي يحافظ على وحدة وتماسك المجتمع.

كل هذا وتقدمه النقابة بإدارة اقتصادية إعجازية، فنحن لم نتقاضَ مليمًا واحدًا من أي جهة في الدولة، وبتمويل ذاتي مئة في المئة، وهذا ما يجب أن تكون عليه إدارة المؤسسات حتى نكون داعمين مساندين لوطننا ومجتمعنا ونؤدي مهمتنا بالشكل الناجح والمرضي للدولة والمجتمع.

وأضاف الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين أن عنوان المؤتمر يحمل اسمًا كبيرًا وهو (الإعلام وبناء الإنسان)، ويطرح سؤالًا مهمًا وهو: كيف يكون الإعلام مساهمًا وبقوة في بناء الإنسان؟ وتكون الإجابة من خلال رسائل إعلامية مهنية تساعد في تكوين رأي عام صادق، وتساعد في نشر الوعي، ومجابهة الشائعات، وترسيخ الأخلاق والقيم القويمة مثل التسامح، والتعايش السلمي، وحب الوطن، والاصطفاف خلف القيادة السياسية لحماية وطننا، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية المستهدفة لمجتمعنا.

وأكد الدكتور طارق سعده أن الإعلام يشهد تطورًا مذهلًا لحظيًّا في وسائله الناقلة، وصناعة محتواه، وانتشاره اللحظي، وهذا يفرض علينا أن نكون منتبهين قادرين على مواكبة التطور ودخول دائرة المنافسة والانتشار والتأثير العالمي لتلك الرسالة الإعلامية.

وفي ختام المؤتمر كرّمت إدارة الأكاديمية برئاسة و ياسمين محمد فريد خميس، واللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس الأكاديمية، و الدكتور محمد شومان نائب رئيس الأكاديمية، و الدكتورة سهير صالح عميد المعهد، و الدكتورة إلهام يونس وكيل المعهد، النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ على دوره البارز في خدمة الحياة الإعلامية الأكاديمية لدارسي الإعلام في كليات ومعاهد الإعلام على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى دور ه الحازم والحاسم في ضبط المشهد الإعلامي من خلال نقابة الإعلاميين.

