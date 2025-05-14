ولي العهد‬⁩ يستعرض مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام. حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.



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