ترامب يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع

ابوظبي - سيف اليزيد - بدعوة كريمة من صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تم عقد لقاء في الرياض، صباح اليوم الأربعاء بين سموه ورئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان (مشاركًا عبر اتصال هاتفي) ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وتم تناول مستقبل الأوضاع في سوريا، وتأكيد أهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري، وكذلك بحث الأوضاع الإقليمية وأهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعرب أحمد الشرع عن شكره وتقديره لقرار الرئيس دونالد ترمب إزالة العقوبات عن سوريا، وأن هذا القرار سيفتح صفحة جديدة لتمكين إعادة بناء سوريا وإحياء اقتصادها والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار فيها، كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وللرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية على جهودهما في دعم سوريا وطلب رفع العقوبات عنها.