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ترامب يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع

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  • ترامب يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع 1/2
  • ترامب يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - بدعوة كريمة من صاحب السمو الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تم عقد لقاء في الرياض، صباح اليوم الأربعاء بين سموه ورئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد  ترامب، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان (مشاركًا عبر اتصال هاتفي) ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وتم تناول مستقبل الأوضاع في سوريا، وتأكيد أهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري، وكذلك بحث الأوضاع الإقليمية وأهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.وفق وكالة الأنباء (واس).
وأعرب أحمد الشرع عن شكره وتقديره لقرار الرئيس دونالد ترمب إزالة العقوبات عن سوريا، وأن هذا القرار سيفتح صفحة جديدة لتمكين إعادة بناء سوريا وإحياء اقتصادها والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار فيها، كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وللرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية على جهودهما في دعم سوريا وطلب رفع العقوبات عنها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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