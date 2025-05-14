شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب ولاية موغلا غربي تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، سواحل "داتشا" التابعة لولاية "موغلا" جنوب غربي تركيا.

وأفاد بيان عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، بأن الزلزال وقع على عمق 20.41 كيلومترًا تحت سطح الأرض، ويبعد مركزه حوالي 155 كيلومترًا عن داتشا.

ولم ترد أنباء حول تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.