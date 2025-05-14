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في لقاء بالرياض.. ترامب يحثّ الشرع على الانضمام لاتفاقات إبراهام

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في لقاء بالرياض.. ترامب يحثّ الشرع على الانضمام لاتفاقات إبراهام

الشارقة - اميمة ياسر - خلال لقاء جمعه بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في العاصمة الرياض، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، سوريا إلى الانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل المعروفة بـ"اتفاقات إبراهام".

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن ترامب "شجّع الرئيس الشرع على العمل من أجل مستقبل أفضل للشعب السوري، وحثه على الانضمام إلى اتفاقات إبراهام"، التي تم التوقيع عليها عام 2020 من قِبل الإمارات، البحرين، والمغرب، بهدف تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

كما طالب ترامب القيادة السورية الجديدة بتحمل "المسؤولية الكاملة" عن مراكز احتجاز عناصر تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، والتي تضم آلاف المقاتلين وعائلاتهم، بعد أن كانت مناطق شاسعة في العراق وسوريا تحت سيطرة التنظيم خلال السنوات الماضية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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