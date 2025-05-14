ترامب غادر الرياض متوجهًا إلى الدوحة

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب العاصمة السعودية الرياض متوجهًا إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد مشاركته في قمة أميركية سعودية وقمة أميركية خليجية ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الاميركي خلال القمة الخليجية الأميركية في الرياض الى أن "إدارة الرئيس الاميركي السابق جو بايدن خلقت فوضى بالمنطقة من خلال سماحها بالعدوان الذي مارسه أذرع إيران في المنطقة"، مؤكدا "أننا سنقف إلى جانب أصدقائنا وشركائنا وسنواجه التهديدات".

ولفت الى "أنني أود أن أعقد صفقة مع إيران لكن عليها وقف دعم الإرهاب بالمنطقة وعدم سعيها إلى الحصول على سلاح نووي"، مشددا على ان "لبنان لديه فرصة للتحرر من قبضة حزب الله وبإمكان الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بناء دولة جيدة".

وجاءت القمة الخليجية الأميركية غداة يوم شهد إبرام اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، إذ وقّعت الولايات المتحدة والسعودية مجموعة من الصفقات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والأسلحة والتكنولوجيا.

وأعلن البيت الأبيض أن الرياض ستشتري أسلحة بقيمة تقارب 142 مليار دولار، في ما وصفه "بأكبر صفقة أسلحة في التاريخ".

وأفادت واشنطن بأن شركة "داتا فولت" السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في مشاريع متعلقة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

كما ستستثمر شركات تقنية، منها غوغل، في كلا البلدين.