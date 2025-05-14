الكرملين: نشر طائرات فرنسية مزودة أسلحة نووية عبر الاتحاد الأوروبي لن يعزز الأمن

اشار الكرملين، الى أن "النشر المحتمل لطائرات فرنسية مزودة أسلحة نووية عبر الاتحاد الأوروبي لن يعزز الأمن في القارة"، ردا على تصريح إيمانويل ماكرون بأنه مستعد لبحث هذه المسألة.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي إن "نشر أسلحة نووية في القارة الأوروبية لن يضيف مزيدا من الأمن أو الاستقرار إليها".
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