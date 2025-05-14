سي ان ان: وفد إسرائيلي يلتقي ويتكوف وبولر في الدوحة لمناقشة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصدر مطلع، أنّ وفدًا إسرائيليًا رفيع المستوى التقى في العاصمة القطرية الدوحة بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والمبعوث الخاص لشؤون الرهائن آدم بولر، في إطار محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى.

وأشار المصدر إلى أنّ حركة حماس تشارك في هذه المحادثات بشكل غير مباشر، في وقت تُكثّف فيه الجهود الدولية لإنهاء الحرب المستمرة في القطاع.