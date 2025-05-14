أفادت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصدر مطلع، أنّ وفدًا إسرائيليًا رفيع المستوى التقى في العاصمة القطرية الدوحة بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والمبعوث الخاص لشؤون الرهائن آدم بولر، في إطار محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى.
وأشار المصدر إلى أنّ حركة حماس تشارك في هذه المحادثات بشكل غير مباشر، في وقت تُكثّف فيه الجهود الدولية لإنهاء الحرب المستمرة في القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر سي ان ان: وفد إسرائيلي يلتقي ويتكوف وبولر في الدوحة لمناقشة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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