خارجية سوريا: لقاء الشرع وترامب بحث سبل الشراكة السورية الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب

أشارت وزارة الخارجية السورية، إلى "لقاء تاريخي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان عبر اتصال"، حيث "تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية رفع العقوبات عن سوريا ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار".

وكان قد أعلن البيت الأبيض أن ترامب دعا الشرع خلال الاجتماع في الرياض قبيل القمة الأميركية الخليجية، إلى الانضمام إلى اتفاقات أبراهام مع إسرائيل.

ولفتت الخارجية السورية إلى أن "ولي العهد السعودي شدد على ضرورة رفع العقوبات لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، كما أن "ترامب أكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية".

وأضافت "الشرع عبر عن امتنانه للدعم الإقليمي والدولي مشددا على مضي سوريا بثقة نحو المستقبل"، كما أن "اللقاء بحث سبل الشراكة السورية الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب بما في ذلك تنظيم داعش"، وتابعت: "من المقرر أن يتبع هذا اللقاء اجتماع بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأميركي ماركو روبيو".