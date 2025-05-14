البابا لاوون دعا مسيحيّي الشرق إلى الصمود في أراضيهم

عرض البابا لاوون الرابع عشر أن يتوسط بين الجهات المتحاربة في أنحاء العالم خلال استقباله ممثلي الكنائس الكاثوليكية الشرقية الـ23 في الفاتيكان.

وقال في كلمته إنه في سبيل تحقيق السلام "سأبذل كل جهد ممكن. الكرسي الرسولي في الخدمة حتى يلتقي الأعداء وينظروا في عيون بعضهم البعض وحتى تستعيد الشعوب الكرامة التي تستحقها وهي كرامة السلام".

ودعا مسيحيّي الشرق إلى الصمود في أراضيهم مؤكدا انه "يجب ان يُعطى المسيحيون الإمكانية للبقاء في مناطقهم بشكل آمن".

وأضاف "أشكر المسيحيين، الشرقيين واللاتين، لا سيما في الشرق الأوسط الذين يثابرون ويصمدون في أراضيهم وهم أقوى من التجربة التي تدعوهم إلى تركها".