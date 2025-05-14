ممثل سلطان عمان: علاقتنا مع أميركا استراتيجية طويلة الأمد ونقدّر الدور البناء لترامب في اليمن وعودة الملاحة

اكد ممثل سلطان عمان، أن "علاقتنا مع أميركا استراتيجية طويلة الأمد"، مقدرا "الدور البناء للرئيس الاميركي دونالد ترامب في اليمن وعودة الملاحة". ولفت الى اننا "نشجع الأجواء الإيجابية للحوار بين أميركا وإيران"، سياسة ترامب الدبلوماسية تسهم في تشجيع الحوار البناء". واكد ان "لا يمكن تحقيق السلام الشامل إلا من خلال قيام الدولة الفلسطينية".

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