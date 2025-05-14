البيت الأبيض: ترامب دعا الشرع للانضمام لاتفاقات أبراهام مع إسرائيل وترحيل "الإرهابيين الفلسطينيين"

كشف البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال للرئيس السوري أحمد الشرع خلال الاجتماع في الرياض إن "أمامه فرصة عظيمة لصنع تاريخ جديد في سوريا"، كما دعا ترامب الشرع إلى الانضمام لاتفاقات أبراهام مع إسرائيل وترحيل "الإرهابيين الفلسطينيين" من سوريا، على حدّ وصفه.

ودعا ترامب الشرع إلى التعاون مع الولايات المتحدة لمنع عودة تنظيم داعش.

وأكد الشرع خلال لقائه ترامب في الرياض على "الفرصة المتاحة في ظل انسحاب الإيرانيين من سوريا"، كما أبلغ ترامب بأنه "يدعو الشركات الأميركية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا".

وكان قد عقد الاجتماع بين الشرع وترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبيل القمة الأميركية الخليجية في الرياض.