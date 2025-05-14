وزير الخارجية السعودي: توافق سعودي أميركي على ضرورة وقف الحرب في غزة وندعم رفع العقوبات عن سوريا

أكد وزير الخارجية السعودي، الامير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي، أن لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدد على ضرورة دعم سوريا، واعتبر أن قرار الرئيس ترمب رفع العقوبات عن سوريا من الرياض يحمل دلالات مهمة ويُعدّ موضع ترحيب سعودي.

وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع الولايات المتحدة في مجالي الدفاع والأمن ممتدة منذ عقود، مؤكدًا استمرار المملكة في تعزيزها، ومضيفًا أن زيارة ترمب تعكس عمق هذه الشراكة الاستراتيجية.

وشدد على أن هناك توافقًا مع الجانب الأميركي على ضرورة وقف الحرب في غزة، كما أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقوم على مبدأ المصالح الوطنية، مؤكدًا أن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة تستند إلى مصلحة المملكة أولًا، مع السعي إلى تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.