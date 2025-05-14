أردوغان: رفع العقوبات الأميركية عن سوريا خطوة تاريخية ونواصل دعم دمشق في محاربة الإرهاب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع عبر الإنترنت جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا يشكل خطوة ذات أهمية تاريخية، مشددًا على أنه سيكون مثالًا تحتذي به الدول الأخرى التي لا تزال تفرض عقوبات على دمشق.

وشدد أردوغان على استمرار دعم تركيا لسوريا في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش. كما دعا إلى ضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة.