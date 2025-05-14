وزير خارجية سوريا بعد لقاء الشرع مع ترامب بالرياض: بدأت سوريا العظيمة

اشار وزير خارجية سوريا اسعد الشيباني بعد لقاء الرئيس السوري احمد الشرع مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالرياض، الى ان " سوريا العظيمة بدأت"ن معتبرا ان "لقاء الشرع مع ترامب في الرياض إنجاز لشعبنا السوري".

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