ملك البحرين: نثمن إعلان ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا

أشار الملك البحريني حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، في بداية القمة الأميركية الخليجية في الرياض، إلى "أننا نثمن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا".

ولفت إلى "أننا نثمن دور السعودية في طرح مبادرات لنزع فتيل الحروب".

وفي وقت سابق، بدأت القمة الأميركية الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، والتي سبقها اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع.

وكان قد بدأ قادة دول الخليج ومن يمثلهم بالتوافد إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأميركية، وذلك بعد يوم من قمة سعودية أميركية.

ويأتي هذا اليوم الدبلوماسي المزدحم غداة يوم شهد إبرام اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، إذ وقّعت الولايات المتحدة والسعودية مجموعة من الصفقات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والأسلحة والتكنولوجيا.

وأعلن البيت الأبيض أن الرياض ستشتري أسلحة بقيمة تقارب 142 مليار دولار، في ما وصفه "بأكبر صفقة أسلحة في التاريخ".

وأفادت واشنطن بأن شركة "داتا فولت" السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في مشاريع متعلقة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

كما ستستثمر شركات تقنية، منها غوغل، في كلا البلدين.