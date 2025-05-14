ترامب: لبنان لديه فرصة للتحرر من قبضة حزب الله وبإمكان الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء بناء دولة جيدة

اشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال القمة الخليجية الأميركية في الرياض الى أن "إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن خلقت فوضى بالمنطقة من خلال سماحها بالعدوان الذي مارسه أذرع إيران في المنطقة"، مؤكدا اننا "سنقف إلى جانب أصدقائنا وشركائنا وسنواجه التهديدات".

ولفت الى انني "أود أن أعقد صفقة مع إيران لكن عليها وقف دعم الإرهاب بالمنطقة وعدم سعيها إلى الحصول على سلاح نووي"، مشددا على ان "لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي وعلينا تطبيق العقوبات التي فرضتها على طهران".

في سياق اخر، أكد أنه "يجب الإفراج عن كل الاسرى في غزة والعمل من أجل إحلال السلام بدعم من قادة في هذه القاعة"، مضيفا اننا "نريد مستقبلا آمنا وكريما لشعب غزة، لكن لا يمكن تحقيق ذلك بوجود قادة يغتصبون ويعذبون الأبرياء".

واضاف، "التقيت بالرئيس السوري احمد الشرع بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونبحث تطبيع العلاقات مع سوريا".

وقال ان "لبنان لديه فرصة للتحرر من قبضة حزب الله وبإمكان الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بناء دولة جيدة".

اكد اننا "سنعمل على إضافة المزيد من الدول إلى الاتفاقات الإبراهيمية".

وقال مخاطبا قادة دول الخليج "أنتم تحققون شرق أوسط مستقرا وتقومون بعمل رائع"، مضيفا "الشرق الأوسط يتمتع بطرق حيوية واستراتيجية في قلب العالم وأتطلع إلى العمل معكم".