الرئيس عون يترأس جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا

يترأس رئيس الجمهورية جوزاف عون في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء، وفق ما أفادت رئاسة الجمهورية.

ويشار إلى أن على جدول اعمال الجلسة 28 بندًا في مواضيع مختلفة منها اتفاقيات واقتراحات ومشاريع قوانين ومراسيم، إضافة الى بند حول التعيينات وشؤون وظيفية وأخرى تنظيمية.