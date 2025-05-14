المرابطون: نؤكد على تحييد الانتخابات البلدية عن التجاذبات السياسية ونثمّن أداء وزارة الداخلية

أكدت حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" حرصها على إبقاء الانتخابات البلدية والاختيارية بعيدة عن التجاذبات السياسية، مشددة على أن المجالس المنتخبة تُعنى بتحقيق الإنماء الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير المتطلبات المعيشية الأساسية لأبناء المدن والقرى.

واعتبرت الحركة أن "الإنجاز الأهم هو القرار السياسي المتخذ على مستوى مجلس الوزراء مجتمعًا بإجراء الانتخابات في موعدها من دون تأخير".

ونوّهت "المرابطون" في بيانها بالتنظيم الإداري والأمني الذي رافق الانتخابات في محافظات جبل لبنان والشمال وعكار، رغم ما وصفته بـ"التناقضات الاجتماعية والمذهبية والطائفية، ومحاولات فلول الفيدرالية المذهبية التغلغل في مفاصل الدولة".

وأشادت الحركة بـ"الأداء المميز" لوزير الداخلية أحمد الحجار وقيادات الأجهزة الأمنية، والتعاون الوثيق مع وزير الدفاع ميشال منسى وقيادة الجيش برئاسة العماد رودولف هيكل، معتبرة أن هذا الأداء يبشّر بالخير في المراحل الانتخابية المقبلة.

وختم البيان بالتأكيد على أن استمرار هذا الأداء من شأنه أن يساهم في إنتاج بلديات ومخاتير يشكلون عنصرًا أساسيًا في حماية الأمن الاجتماعي، وتعزيز منطق الدولة في إدارة شؤون الوطن.