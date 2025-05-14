انفجار جسم غريب من مخلفات خردة سقط في محيط معمل للأوكسجين في سينيق صيدا ولا اصابات

سمع قبل قليل دوي انفجار في محيط معمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق مدخل صيدا الجنوبي حيث تصاعدت سحب الدخان في المكان، وافيد بانه ناتج عن انفجار جسم غريب من مخلفات الخردة سقط في محيط معمل زهرة للأوكسجين ولم يبلغ عن وقوع اصابات باستثناء بعض الاضرار المادية. وعلى الفور حضرت القوى الامنية وفرق الإطفاء والإسعاف إلى المكان.
واوضح صاحب المعمل خضر زهرة ، ان "جانب المعمل يوجد ارض لجمع الخردة واثناء قيام احد العمال بقص الخردة يبدو ان جسما غريبا انفجر في محيط المعمل، ولم يتسبب بإصابات في الأرواح وكل الاقاويل التي صدرت عن انفجار قارورة اوكسجين او استهداف من مسيرة غير صحيح".
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