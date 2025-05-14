تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل من 17 إلى 20 أيار

أصدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل. وجاء فيه:

وأوضح في المادة الأولى من القرار أنّه "يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل إعتباراً من 17 أيار 2025 الساعة صفر حتى تاريخ 20 أيار 2025 الساعة صفر".

ولفت إلى أنّ في المادة الثانية من القرار يستثنى من أحكام المادة الأولى تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية، تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات، وعند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين)".

وأضاف أن "في المادة الثالثة من القرار تبقى جميع تراخيص حمل الاسلحة سارية المفعول خارج محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل"، وفي المادة الرابعة من القرار فإن "كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".