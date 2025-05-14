متري اطلع الرئيس عون على نتائج اللقاءات التي عقدها في فرنسا وقطر

اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على نتائج اللقاءات التي عقدها في كلّ من فرنسا وقطر، إضافةً إلى بحث في شؤون حكومية، وعمل اللجان الوزارية التي يترأسها، والتي تُعنى بملف النازحين، وإصلاح القطاع العام، والتحوّل الرقمي، فضلاً عن لجنة القانون الإنساني الدولي التي أعدّت تقريراً عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.

كما عرض النائب وليام طوق مع مع الرئيس عون مسار الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الشمال عموماً، وفي قضاء بشري خصوصاً، وأكّد أهمية الخطوات الإصلاحية التي تعمل الدولة على تنفيذها، منوّهاً بإقرار مجلس النواب سلسلة قوانين تُعزّز الثقة بالنظام المصرفي والمالي في البلاد.