فضل الله نفى علاقة حزب الله بمحاولة تهريب ذهب عبر مطار بيروت: نؤكد حرصنا على أمن المطار

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب فضل الله، إلى أن "حزب الله الذي ولد من بين عذابات الشعب اللبناني قدم التضحيات الجسام دفاعًا عن بلده وشعبه وكان قادته شهداء"، مشددًا على أنّ "الموقف الأميركي من حزب الله هو بسبب موقفه من الكيان الصهيوني".

وأوضح، في كلمة من مجلس النواب، أنّ "شعبية حزب الله تتزايد وصورته تتألق، وحزب الله المقاوم هو جزء من الشعب اللبناني وهو نفسه النموذج الرائد في العمل السياسي تنتخبه فئة كبيرة من الشعب اللبناني ليكون ممثلا لها، لأنها تأتمن هذا الحزب على مصالح وطنه ليبقى سيدا حرا مستقلا".

وأضاف فضل الله "حزب الله هو الذي يعمل وفق الدستور والقوانين والمشهود له في الكفاءة ونظافة الكف ومحاربة الفساد وسعى لمحاسبتهم في وقت كان الادارة الاميركية تحمي الفاسدين في لبنان".

وذكر أنّ "من تسبب بمآسي الشعب اللبناني هو الكيان الاسرائيلي خصوصا في العدوان الاخير على لبنان ولا يزال على مرأى ومسمع من اللجنة الخماسية".

ولفت فضل الله إلى أن "الدولة اللبنانية هي المعنية مباشرة بملف اعادة الاعمار ووضعه على جدول القمة العربية".

إلى ذلك، شدد على "أننا ننفي بشكل قاطع أي علاقة لحزب الله بمحاولة تهريب ذهب عبر مطار بيروت الدولي وندعو الجهات المعنية الرسمية الاعلان للراي العام كل التفاصيل عن هذا الخبر"، مضيفًا "اؤكد حرصنا على امن المطار وتطبيق القوانين على الجميع وتوفير البيئة الآمنة لهذا المرفق الحيوي، وساهمنا بشكل كبير في مساعدة الجهات الرسمية الامنية من اجل اتمام هذه المهمة".