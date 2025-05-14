شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: تخصيص 732 مليار جنيه للحماية الاجتماعية يعكس حرص الدولة لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية يشهد اهتمامًا غير مسبوق، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على دعم غير القادرين وتوفير مظلة رعاية لهم، وذلك فى ظل التقلبات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم وتنعكس على اقتصاديات الدول.

وأشارت صدقى، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل برهنت على الاهتمام بمحور التنمية الاجتماعية، حيث تضع الخطة الارتقاء بجودة حياة المواطنين في مقدمة أولوياتها، من خلال آليات فاعلة تستهدف تحسين الخدمات الأساسية، والنهوض بمستواها، مؤكدة أن أبرز ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية برنامج "تكافل وكرامة" الذى عكس نجاح الدولة المصرية بامتياز في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تستهدف الإنسان المصري في جوهره.

وأشارت النائبة سحر صديقى، إلى أن "تكافل وكرامة" ترسيخ وتكريس لقيم العدالة الاجتماعية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والحد من الفجوات الداخلية بين مختلف شرائح المجتمع، خاصة وأنها ترتكز فى الريف، والعمل طوال الوقت على تطوير برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين قواعد البيانات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، والربط مع الخدمات الصحية والتعليمية، هو ما أعطى لهذه البرامج بعدا تنمويا شاملا.

وأشارت صدقى، إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 732.6 مليار جنيه، والتنمية البشرية تحظى بأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، وهو ما يؤكد تضافر الجهود جميعها لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.