البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الرئيس السوري في الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض.

وكانت مصادر أفادت في وقت سابق للعربية/الحدث بأن الشرع وصل إلى العاصمة السعودية مساء أمس.

فيما ذكرت مصادر أميركية أخرى أن ترامب سيجتمع مع الرئيس السوري قبيل قمة مجلس التعاون الخليجي المزمع عقدها اليوم في العاصمة السعودية، وفق ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”

في حين ألمح ترامب أمس إلى احتمال حصول هذا اللقاء. فخلال توجهه إلى منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي عقد أمس في الرياض سأله أحد الصحفيين إن كان سيلتقي الشرع، ليجيب باقتضاب “نعم أعتقد ذلك”

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