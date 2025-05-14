الاتحاد الأوروبي يسجل تراجعًا في أعداد الذين يعبرون الحدود بصورة غير قانونية مطلع 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفض عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود بصورة غير قانونية إلى الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة خلال أول أربعة أشهر من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب شؤون الهجرة الأوروبية.

وتم تسجيل نحو 47 ألف حالة عبور غير قانونية من يناير حتى أبريل الماضيين، بانخفاض بنحو 30%. كما تم تسجيل أكبر نسبة تراجع على طريق غرب البلقان، حيث سجلت السلطات 3100 حالة، بانخفاض بنسبة 58 %، وعلى طريق وسط البحر المتوسط من شمال أفريقيا نحو إيطاليا انخفضت حالات العبور غير القانونية بنسبة 03 % لتصل إلى 15700، بينما سجل طريق شرق البحر المتوسط نحو اليونان انخفاضًا في حالات العبور غير القانونية بنسبة 30 % لتصل إلى 12200.

وذكر المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ماجنوس برونر، أن الأرقام تظهر نجاح توجّه الكتلة الأوروبية المنسّق، مضيفًا أن كبح نشاط المهربين مازال يمثّل الهدف الرئيس.

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