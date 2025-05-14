أمريكا تفرض عقوبات على شركات تنقل نفطا إيرانيا إلى الصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365- رويترز

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء عقوبات على أكثر من 20 شركة في شبكة تنقل نفطا إيرانيا إلى الصين.

وقالت وزارة الخزانة إن الشبكة سهلت شحن نفط بمليارات الدولارات إلى الصين نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وشركتها الوهمية سبهر للطاقة. وكانت واشنطن قد أدرجت سبهر على قائمة العقوبات في 2023.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات من بينها شركة سي.سي.أي.سي سنغافورة التي قالت إنها ساعدت شركة سبهر من خلال إخفاء منشأ النفط الإيراني ونفذت عمليات التفتيش المطلوبة قبل التسليم قبل نقل الخام إلى الصين.

وفرضت عقوبات على شركة هوانجداو للتفتيش وإصدار الشهادات المحدودة لمساعدتها شركة سبهر في خدمات فحص شحنات النفط للسفن التي سبق فرض عقوبات عليها.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة تشينغداو لينكداو لينكريتش إنترناشونال شبينج المحدودة التي قالت إنها ساعدت السفن التي تستأجرها سبهر في الوصول والتفريغ في ميناء تشينغداو بصفتها وكيل الميناء.

وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إن بيع النفط ساعد في تمويل تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية والانتشار النووي والهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المسلحة على الشحن في البحر الأحمر والبحرية الأمريكية وإسرائيل.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان “ستواصل الولايات المتحدة استهداف هذا المصدر الرئيسي للإيرادات مع استمرار النظام في دعم الإرهاب وانتشار الأسلحة الفتاكة”.

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