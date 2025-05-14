بالتزامن مع مصر.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب اليونان

زلزال مصر

تصاعد وتيرة الزلازل

أنواع الزلازل المختلفة

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة (6.1) درجات جنوب مدينة فراي في اليونان، وكان مركزه على عمق (4.78) كيلومترات تحت سطح الأرض، وذلك بالتزامن مع زلزال قوي ضرب مصر.وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد نحو (15) كيلومترًا جنوب مدينة فراي، عند تلاقي دائرة عرض (278.35) درجة شمالًا وخط طول (942.26) درجة شرقًا.ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.يأتي هذا بالتزامن مع زلزال قوته 6.4 ضرب قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء.وفي منشور له على تطبيق فيس بوك، ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن مركز الزلزال في شرق جزيرة كريت بالبحر المتوسط، وأن قوته بلغت 6.4 على مقياس ريختر.ووقع الزلزال على بُعد 431 كيلومترًا من شواطئ مصر، على عمق 76 كيلومترًا.ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها إذ يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.

تُصنَّف الزلازل بناءً على أسبابها إلى عدة أنواع، أبرزها:

1. الزلازل التكتونية: تحدث نتيجة حركة الصفائح التكتونية وانزلاقها على طول الفوالق.

2. الزلازل البركانية: تنجم عن النشاط البركاني، حيث تؤدي حركة الصهارة إلى توليد اهتزازات.

3. الزلازل المستحثة: تنتج عن الأنشطة البشرية مثل بناء السدود أو استخراج الموارد الطبيعية.

تشير الدراسات إلى أن عدد الزلازل الكبيرة «بقوة 7 درجات فأكثر» ظل ثابتًا نسبيًا على مر العقود. ومع ذلك، فإن زيادة وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة أسهمت في زيادة الوعي والتغطية الإعلامية للزلازل عند حدوثها.

أما بالنسبة للزلازل الأقل في القوة فهناك زيادة ملحوظة فيها ومن أسبابها النشاط الإنساني المتعلق بشق الطرق وأعمال التفجير الإنشائي والإستكشافي واستخراج النفط والغاز وغيرها.