شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ترامب تلغي عددًا من قيود تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء عدد من القيود الجديدة على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي، التي كان من المقرر تطبيقها منتصف مايو الحالي، بعد أن أُقرت في يناير الماضي قبيل نهاية الولاية الرئاسية السابقة.

وكانت القيود تستهدف شرائح متقدمة من إنتاج شركة إنفيديا، صُممت خصيصًا للامتثال لضوابط سابقة والسماح باستمرار تصديرها. توصيات غير ملزمة واستُبدلت بتلك القيود توصيات غير ملزمة تحذر من العواقب المحتملة لاستخدام هذه الشرائح في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا التغيير بالتزامن مع خطوات مماثلة لخفض الرسوم الجمركية بين الشركاء التجاريين، في محاولة لتهيئة الأجواء نحو اتفاق شامل.