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دون خسائر.. زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية خاليسكو في المكسيك

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واس - مكسيكو 0 تبليغ

دون خسائر.. زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية خاليسكو في المكسيك

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة رصد الزلازل الوطنية في المكسيك أن زلزالًا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية خاليسكو غرب البلاد.
وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال وقع على بُعد 275 كيلومترًا غرب مدينة سيواتلان في الولاية.
ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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