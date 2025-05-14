شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر.. زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية خاليسكو في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة رصد الزلازل الوطنية في المكسيك أن زلزالًا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية خاليسكو غرب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال وقع على بُعد 275 كيلومترًا غرب مدينة سيواتلان في الولاية.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.