شكرا لقرائتكم خبر عن المواجهة الأخيرة مع الهند.. مقتل 40 مدنيا و11 عسكريا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

حرب مفتوحة

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، مقتل 40 مدنيًا و11 عسكريًا الأسبوع الماضي خلال أخطر مواجهة منذ عقود بين الهند وباكستان.وأفاد في بيانه عن "مقتل 40 مدنيًا بينهم سبع نساء و15 طفلًا وإصابة 121 شخصًا بجروح بينهم عشر نساء و27 طفلًا"، مضيفًا بأن "11 عسكريًا قتلوا وأصيب 78 بجروح".وأفادت حصيلة رسمية باكستانية سابقة عن مقتل 33 مدنيًا ولم تشر إلى أي خسائر في صفوف العسكريين.وتفيد الهند بمقتل 15 من مدنييها وخمسة من جنودها.دخلت القوتان النوويتان في مواجهة استمرت أربعة أيام أثارت المخاوف من إمكانية تحولها إلى حرب مفتوحة قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار السبت، قال إن واشنطن لعبت دور الوساطة فيه.رغم تبادل الطرفين الاتهامات بخرق الاتفاق في البداية، إلا أن الهدنة بدت صامدة الثلاثاء.وقال ترامب الاثنين إن التدخل الأميركي منع وقوع "حرب نووية".وأفاد الصحافيين في البيت الأبيض "منعنا نزاعا نوويا.. كان من الممكن أن يقتل ملايين الأشخاص. لذا، أنا فخور جدا بذلك".