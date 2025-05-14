اكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، في كلمة له خلال القمة الخليجية – الاميركية، ان اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة يشكل امتدادا للتعاون الوثيق بين الجانبين، مشددا على ان العلاقة مع واشنطن تعد شراكة استراتيجية.
واشار ولي العهد الى ان دول مجلس التعاون تؤكد على اهمية الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، لافتا الى وعي دول الخليج بحجم التحديات التي تواجه المنطقة.
وفي الملف اليمني، شدد الامير محمد بن سلمان على ضرورة تشجيع الحوار بين الاطراف اليمنية، مؤكدا في الوقت نفسه دعم وحدة الاراضي السورية، والدعوة الى وقف اطلاق النار في السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي: علاقتنا مع الولايات المتحدة شراكة استراتيجية وندعم الحوار في اليمن ووقف النار في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.