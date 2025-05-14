ولي العهد السعودي: علاقتنا مع الولايات المتحدة شراكة استراتيجية وندعم الحوار في اليمن ووقف النار في السودان

اكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، في كلمة له خلال القمة الخليجية – الاميركية، ان اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة يشكل امتدادا للتعاون الوثيق بين الجانبين، مشددا على ان العلاقة مع واشنطن تعد شراكة استراتيجية.

واشار ولي العهد الى ان دول مجلس التعاون تؤكد على اهمية الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، لافتا الى وعي دول الخليج بحجم التحديات التي تواجه المنطقة.

وفي الملف اليمني، شدد الامير محمد بن سلمان على ضرورة تشجيع الحوار بين الاطراف اليمنية، مؤكدا في الوقت نفسه دعم وحدة الاراضي السورية، والدعوة الى وقف اطلاق النار في السودان.