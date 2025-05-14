"الأناضول": أردوغان شارك في اجتماع عبر تقنية الفيديو مع ترامب وبن سلمان والشرع

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شارك في اجتماع عبر تقنية الفيديو مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع.

وكانت قد أفادت قناة "العربية" السعودية، عن بدء اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض.

وفي وقت سابق، أكّد البيت الأبيض، أنّ ترامب سيعقد لقاء مع الشرع قبيل انعقاد القمة الخليجية الأميركية في الرياض.

وكان قد بدأ قادة دول الخليج ومن يمثلهم بالتوافد إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأميركية، وذلك بعد يوم من قمة سعودية أميركية.

ويأتي هذا اليوم الدبلوماسي المزدحم غداة يوم شهد إبرام اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، إذ وقّعت الولايات المتحدة والسعودية مجموعة من الصفقات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والأسلحة والتكنولوجيا.

وأعلن البيت الأبيض أن الرياض ستشتري أسلحة بقيمة تقارب 142 مليار دولار، في ما وصفه "بأكبر صفقة أسلحة في التاريخ".

وأفادت واشنطن بأن شركة "داتا فولت" السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في مشاريع متعلقة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

كما ستستثمر شركات تقنية، منها غوغل، في كلا البلدين.